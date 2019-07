Publican canción inédita de Miles Davis: “Paradise”

Ayer teníamos los detalles de “Nine“, el próximo álbum de Blink-182, y hoy, llega un nuevo adelanto de este, tratándose del cuarto track que se libera del LP. Tal como habíamos anticipado, su nombre es “Darkside”, y se suma a las ya estrenadas “Happy Days“, “Generational Divide” y “Blame It On My Youth“. Recordemos que este disco, tiene agendado su lanzamiento para el día 20 de septiembre.

Escucha el track a continuación: