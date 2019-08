Publican canción inédita de Bruce Springsteen compuesta para una película de la saga “Harry Potter”

La cosa es así: Bruce Springsteen compuso una canción hace varios años, con la cual tenía la intención de que fuera usada en una de las películas de la saga “Harry Potter“. Aparentemente, El Jefe no entendía mucho de qué iba la franquicia, ya que sería muy extraño que utilizaran una canción de este tipo en películas que tienen una temática un poco alejada del mundo cotidiano, por lo que el track fue rechazado y no utilizado en ninguna de las cintas, quedando guardado hasta ahora.

Gracias a la cinta “Blinded By The Light“, basada en la música de Springsteen, esa canción titulada “I’ll Stand By You” pudo ver la luz, encontrándose entre los tantos tracks del músico que vienen en la banda sonora de la película.

Escucha la canción a continuación: