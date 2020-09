Public Enemy anuncia los detalles de su nuevo álbum: “What You Gonna Do When The Grid Goes Down?”

De manera sorpresiva, Public Enemy anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, el cual llegará el próximo 25 de septiembre bajo el nombre de “What You Gonna Do When The Grid Goes Down?“. Este, además, será su regreso a Def Jam Recordings, sello que los llevó a la fama en sus primeros años de carrera, incluyendo una amplia variedad de invitados.

En el disco podremos encontrar colaboraciones con DJ Premier, una nueva versión de “Fight The Power” junto a Nas, YG, Black Thought, Rapsody y Jahi, además de otros nombres como George Clinton, Ice-T, Cypress Hill, y mucho más. Sin duda, la colaboración que más llama la atención es “Public Enemy Number Won“, track en donde estarán presentes los dos miembros sobrevivientes de Beastie Boys, Mike D y Ad-Rock, junto con Run-DMC, todos pilares del rap de los 80s.

Revisa a continuación el tracklist y portada de este trabajo.

Tracklist de “What You Gonna Do When The Grid Goes Down?”: