Protomartyr anuncia nuevo EP y estrena canción: “Wheel Of Fortune”

A ocho meses de haber publicado su último larga duración -“Relatives In Descent” (septiembre, 2017)- los norteamericanos de Protomartyr anunciaron la edición de un nuevo EP titulado “Consolation“, cuya fecha de lanzamiento quedó agendada para el próximo 15 de junio.

La producción contará con un total de cuatro canciones: “Wait“, “Same Face In A Difference Mirror“, “You Win Again” y “Wheel Of Fortune“, esta última ya liberada con su respectivo video y con la colaboración de Kelley Deal (The Breeders). Revisa la portada del álbum más abajo.

Puedes escuchar “Wheel Of Fortune” a continuación: