Prophets Of Rage tocó “Living On The 110” en Fallon

Martes, 12 de Septiembre de 2017 | 11:39 am | No hay comentarios

A sólo tres días de que Prophets Of Rage tenga el lanzamiento del primer larga duración de su carrera (viernes 15 de septiembre), trabajo que será de carácter homónimo, la banda formada por los ex Rage Against The Machine, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, además de los MC’s Chuck D y B-Real, de Public Enemy y Cypress Hill, respectivamente, continúa promocionando el material.

Así es como el grupo llegó a los estudios de The Tonight Show starring Jimmy Fallon, donde se despacharon una muy buena versión de “Living On The 110“. Puedes revisar el registro de la actuación aquí: