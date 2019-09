Prophets Of Rage estrena nueva canción y videoclip: “Pop Goes The Weapon”

El supergrupo Prophets Of Rage regresa con una nueva canción, ”Pop Goes The Weapon”, la cual se suma a “Made With Hate” estrenada en el mes de junio. Si bien la banda aún no confirma el lanzamiento de un siguiente trabajo discográfico, su guitarrista Tom Morello ha prometido que nueva música llegará “más temprano que tarde”, por lo que se puede asumir que lo que estamos recibiendo son adelantos de ese futuro LP.

Mientras tanto, puedes escuchar el nuevo track a continuación, el que viene acompañado de su respectivo videoclip: