Primus suma segunda fecha presentando el álbum “A Farewell To Kings” de Rush

Como era de esperarse, el regreso de Primus a Chile es todo un éxito, ya que la banda ha anunciado una segunda presentación en nuestro país con su homenaje al álbum “A Farewell To Kings” (1977) de Rush, uno de los trabajos más influyentes para la carrera del conjunto liderado por Les Claypool. Esta nueva visita del conjunto con su gira “A Tribute To Kings Tour“, suma otra presentación para el día 3 de noviembre en Teatro Coliseo, instancia en que no solo celebrarán el álbum de la banda canadiense, sino que también tendrán un repaso a su discografía.

Indudablemente, la agrupación liderada por Geddy Lee es la que más ha influido en la música de Primus, al punto de que la banda abrió para ellos en 1991 durante la gira del álbum “Roll The Bones“, lo que fue descrito por Claypool como una de las experiencias más surrealistas de su vida. Para esta gira, la banda rinde homenaje a las seis canciones que contemplan aquel disco, entre las que se encuentran clásicos como “Xanadu” y “Cygnus X-1“.

Como ha sido durante esta gira, la banda divide su set en tres partes, con la primera repasando algunos tracks de su discografía, la segunda rindiendo homenaje al álbum en cuestión y la tercera, un bis con algunos de sus más grandes éxitos. Indudablemente, una presentación imperdible para una banda que ya suma varias visitas a nuestro país presentándose en recintos como el Estadio Bicentenario de La Florida, Club Hípico, Teatro Cariola, Teatro Municipal de Santiago, entre otros.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Punto Ticket, con estos valores: