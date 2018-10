Primus regresa a Chile en enero

Un anuncio sorpresivo llega esta mañana, ya que sin duda nadie imaginaría que Primus, a poco más de un año de sus cuatro épicos conciertos en nuestro país, incluyendo un show especial tocando su álbum “Frizzle Fry” (1990) de manera íntegra, regresará a Chile para subirse a un escenario que todavía no conocían: Coliseo Santiago. Esto, porque el power trío liderado por Les Claypool tendrá un nuevo arribo a Santiago el próximo 24 de enero en el mencionado recinto de calle Nataniel Cox, donde repasarán su catálogo, además de “The Desaturating Seven” (2017), su último trabajo a la fecha.

Conocidos por su estilo innovador y fuera de lo común, la banda ha acumulado éxito gracias a la particular forma en que exponen su música, siempre comandada por el bajo de su líder Les Claypool. Así han ido forjando una gran historia con el público chileno, quienes vieron al conjunto debutar como invitado de Faith No More en 2010, para luego recibirlos en varias ocasiones más: como parte del festival Maquinaria 2011, Rockout 2014, y finalmente con tres fechas en el Teatro Municipal de Santiago en 2017, seguida de una en Teatro Cariola, última presentación local del trío a la fecha.

Las entradas están disponibles mediante el sistema Puntoticket, con precios que ya informaremos.