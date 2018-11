Primus reeditará parte de su discografía en vinilo

Hace unos días informamos sobre el regreso de Primus a nuestro país, y hoy abordamos en más novedades de la agrupación, esta vez en materia de nuevos lanzamientos. Esto, luego de que la banda anunciara la reedición de siete discos esenciales de su discografía, los que estarán disponibles en vinilos de colores a partir del mes de noviembre.

Así, los fanáticos podrán tener nuevas ediciones de los álbumes “Pork Soda” (1993) y “Brown Album” (1997) el 16 de noviembre; “Tales From The Punchbowl” (1995) y el EP “Miscellaneous Debris” (1992) el día 30 de noviembre; mientras que el 14 de diciembre verá el lanzamiento de “Antipop” (1999), “Rhinoplasty” (1998) y “Animals Should Not Try To Act Like People” (2003), todos limitados a 1.000 copias a nivel mundial.

Los álbumes pueden ser preordenados ACÁ.