Primer trailer del nuevo documental de Elvis Presley: “The Searcher”

El día de hoy entramos a marzo, y eso quiere decir que sólo faltan poco más de tres semanas para que Jack White tenga su esperado regreso discográfico. El músico norteamericano tendrá el lanzamiento de “Boarding House Reach” el próximo 23 de marzo, transformándose aquel en el sucesor de los dos álbumes previos como solista de White, “Blunderbuss” de 2012 y “Lazaretto” de 2014.

Ahora, para seguir adelantando parte de la producción, la que ya había sido anticipada por sus tres primeros singles, “Connected By Love“, “Respect Commander” y “Corporation“, el ex White Stripes compartió un cuarto tema del trabajo.

El corte en cuestión se titula “Over And Over And Over“, y lo puedes escuchar a continuación: