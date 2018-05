Primer trailer del nuevo concierto documental de Nick Cave & The Bad Seeds: “Distant Sky”

A un año y medio de que Nick Cave & The Bad Seeds tuviera el lanzamiento del enorme “Skeleton Tree” (septiembre, 2016), y al mismo tiempo de que la banda australiana estrenara el todavía mejor documental “One More Time With Feeling” -que registra el proceso de grabación del disco mencionado-, el grupo liberó el primer adelanto del que será su nuevo registro audiovisual.

La producción, que tendrá su aparición el próximo 12 de abril bajo el nombre de “Distant Sky“, consiste en la presentación que la banda realizó en octubre de 2017 en el Royal Arena de Copenhague, Dinamarca. Ahí, los encabezados por Nick Cave tocaron temas de “Skeleton Tree”, además de buena parte del catálogo que los posicionó como una de los mejores grupos oceánicos de la historia.

Puedes revisar el material a continuación: