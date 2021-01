Primer trailer de “Truth To Power”, documental de Serj Tankian

Estamos en una época, en que actos no éticos como la corrupción en los gobiernos y en la política, en general ya no es tolerada. Por eso, Serj Tankian ha usado el rock como una plataforma para dar mensajes sociales y en especial, para mostrar el genocidio armenio, plasmándolo en un documental, lo que lo tiene como productor junto a Garin Hovannisian, quien escribió, dirigió y también fue parte de la producción de este trabajo audiovisual llamado “Truth To Power”.

Esta realización contará con tracks claves de System Of A Down y composiciones por sí solas de Tankian. No solamente eso, para el relato de la historia, Tom Morello y Rick Rubin aportarían en la narrativa de este proyecto que llegará de manera virtual a cines seleccionados el próximo 19 de febrero.

A continuación, te dejamos el trailer: