Primer teaser de “As It Was”, nuevo documental sobre Liam Gallagher

Primer adelanto de “As It Was“, documental que relata los sucesos de la gira en la que Liam Gallagher promocionó su disco “As You Were” (2017), su primer trabajo como solista, que lo tuvo también en una accidentada presentación en Lollapalooza Chile 2018. Este filme será estrenado en Reino Unido el próximo 7 de junio.

Mira el material a continuación: