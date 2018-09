Primer show de Mondo Cane se reagenda por problemas de salud de Mike Patton

Ayer informamos sobre el fallecimiento del actor Burt Reynolds, y hoy nos corresponde dar aviso de otra figura que ha partido. Se trata de Mac Miller, joven rapero de 26 años, quien fue encontrado muerto en su casa durante la tarde de este viernes 7 de septiembre, luego de una aparente sobredosis de drogas.

Malcolm James McCormick, alcanzó a editar cuatro álbumes de estudio en vida, siendo el primero de ellos “Blue Slide Park” en 2011, alcanzando reconocimiento general con “Watching Movies With The Sound Off” (2013), donde abordó sus problemas con el abuso de sustancias y la depresión.

Miller, estaba plenamente vigente en la música, habiendo lanzado el álbum “Swimming” hace tan solo un mes, recibiendo positivas críticas por parte de la prensa especializada. Actualmente, ya se encontraba trabajando en un nuevo álbum de estudio, motivado principalmente por su miedo a la muerte, tal como lo afirmó en diversas entrevistas. Además, el rapero se encontraba activo en los escenarios, habiendo tocado un show intimo ayer jueves 6 de septiembre y también presentándose en Santiago, ya que fue parte del Line Up de Lollapalooza Chile 2018.

A modo de curiosidad, el artista posteó algunas Stories en su perfil de Instagram hace tan sólo unas horas, donde sólo se ve una tornamesa desde donde suena la canción “So It Goes“, la misma que cierra el que terminó siendo su último trabajo de estudio.

Revisa un fragmento de su último show, la presentación completa en Lollapalooza Chile, y su última canción, acá abajo.