Primer show de “#MetallicaMondays”, serie de conciertos transmitidos en streaming

Bill Rieflin, uno de los bateristas más prolijos de su generación, ha fallecido a la edad de 59 años. El músico fue reconocido principalmente por su trabajo en una gran variedad de bandas, siendo parte de R.E.M., Ministry, Nine Inch Nails, KMFDM, Swans, entre muchas otras, incluyendo King Crimson, con quienes tocaba últimamente. Aunque no se han dado a conocer más detalles, se sabe que el músico falleció producto de un cáncer que lo afectaba.

El baterista fue parte de R.E.M. principalmente desde 2002 como músico de gira, tomando el papel como uno de los tres bateristas de King Crimson desde 2013 hasta 2019, donde se tomó un receso de la banda aparentemente debido a su enfermedad. A raíz de eso, muchos músicos rindieron homenaje al darse a conocer la noticia, entre los que destaca el líder de King Crimson, Robert Fripp, además de artistas como Krist Novoselić y Matt Chamberlain.

So sorry to hear of Bill Rieflin passing away. A straight up person and excellent musician.

