Primavera Sound anuncia los detalles de “Primavera En La Ciudad”

Todo un éxito ha sido el esperado debut de Mr. Bungle en Chile, por lo que la banda ha confirmado una segunda presentación en Teatro Coliseo debido a la alta demanda de tickets. De esta forma, el próximo 8 de diciembre se producirá la primera presentación de la banda en tierras locales, sumándose a su presencia en Knotfest Chile en el Estadio Monumental, y las agotadas presentaciones del 10 de diciembre en Coliseo y 13 de diciembre en La Serena.

La banda ahora compuesta por Mike Patton junto a Trey Spruance, Trevor Dunn, y los recién llegados Dave Lombardo y Scott Ian, llegarán interpretando la nueva versión de su demo de 1986, “The Raging Wrath Of The Easter Bunny“, con un sonido predominantemente en la vereda del thrash metal y versiones de artistas como Stormtroopers Of Death y Corrosion Of Conformity.

La venta de entradas para el show en Santiago está disponible en Punto Ticket, con estos valores: