Primavera Sound anuncia el line up de su edición 2022

En simples palabras: absolutamente ridículo. El destacado festival español Primavera Sound ha confirmado el line up de su esperada edición 2022, donde destacan una serie de nombres de los más variados estilos al punto de que, probablemente, más de una decena de tus bandas predilectas esté ahí. Desde nombres que estaban confirmados para cancelada edición 2020, así como otras interesantes adiciones, el cartel tiene algo para todos los gustos.

Lorde, Massive Attack, Gorillaz, The Strokes, Tame Impala, Pavement, Nick Cave & The Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs, The National, Dua Lipa, Tyler The Creator, Beck, The National, Bauhaus, Bikini Kill, IDLES, Otoboke Beaver, Napalm Death, BROCKHAMPTON, Run The Jewels, Sky Ferreira, The Jesus And Mary Chain, Slowdive, Dinosaur Jr., Mogwai, Courtney Barnett, Brittany Howard y Kim Gordon, son solo algunos de los nombres presentes en el masivo festival.

La cita será el próximo año, en dos fines de semana desde el 2 al 4 de junio y del 9 al 11 de junio, como siempre, en el Parc del Fòrum en Barcelona. Los tickets saldrán a la venta el próximo 1 de junio en este LINK.

Acá el cartel completo: