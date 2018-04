Presentaciones de Bon Jovi, The Cars y más en el Rock & Roll Hall Of Fame

El sábado recién pasado, se llevó a cabo una nueva ceremonia de inducción del Rock & Roll Hall Of Fame, instancia que en su edición 2018 premió a Nina Simone, The Cars, Bon Jovi, The Moody Blues y Dire Straits.

La ocasión propició el reencuentro de los encabezados por Jon Bon Jovi con Alec John Such y Richie Sambora, quienes dejaron el grupo en 1994 y 2013, respectivamente. Inducida por Howard Stern, la banda tocó cuatro canciones, entre las que sonaron “Livin’ On A Prayer” e “It’s My Life“.

Sin embargo, la jornada comenzó con un tributo de The Killers a Tom Petty realizando versiones de “American Girl” y “Free Fallin“. Fue el propio Brandon Flowers quien luego subió al escenario nuevamente para presentar a The Cars.

También hubo espacio para que Brittany Howard (Alabama Shakes) junto a Questlove y Paul Shaffer hicieran un cover del clásico de 1938, “That’s All” (Sister Rosetta Tharpe) y para que Ann Wilson (Heart) se uniera a Jerry Cantrell y así homenajear al fallecido Chris Cornell con una versión de “Black Hole Sun” (Soundgarden).

Por otra parte, con el hermano de Nina Simone aceptando el premio en su honor, fueron Lauryn Hill, The Roots y Andra Day quienes subieron al escenario para interpretar “I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free“, “I Put A Spell On You“, “Ne Me Quitte Pas“, “Black Is The Color Of My True Love’s Hair” y “Feeling Good“, todos temas popularizados por la gran artista norteamericana.

Puedes revisar todos estos momentos a continuación: