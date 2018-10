Presentación de David Bowie en Glastonbury 2000 será editada en LP y video

Uno de los regresos discográficos más esperados finalmente se concretará, ya que Sharon Van Etten acaba de anunciar los detalles de lo que será su nuevo álbum de estudio. El sucesor de “Are We There” (2014) lleva por nombre “Remind Me Tomorrow“, y verá la luz el próximo 18 de enero a través del sello Jagjaguwar.

Además, la artista lanzó la canción “Comeback Kid“, que sirve a modo de adelanto del sonido que abordará en este trabajo, el que tiene una especial significado al haber sido concebido durante su periodo luego de ser madre, iniciarse en la actuación y perseguir nuevos objetivos en su vida.

Escucha el primer adelanto, revisa el tracklist y la portada, acá abajo.

Tracklist de “Remind Me Tomorrow”: