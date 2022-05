Portishead se presentó en vivo por primera vez en siete años

Ayer se realizó el evento “Help! A War Child Benefit Concert” en la O2 Academy de Bristol, Reino Unido, instancia en la que se vivió el regreso de Portishead a los escenarios con su primer show desde 2015. La banda estuvo presente en un cartel que también contó con IDLES, Katy J Pearson y Heavy Lungs, interpretando un breve set de 30 minutos que tuvo como protagonistas las canciones “Mysterons“, “Wandering Star” y “Roads” de su álbum “Dummy” de 1997, además de “Magic Doors” y “The Rip” del LP “Third“, publicado en 2008.

Cabe señalar que el show fue en beneficio a la crisis humanitaria en Ucrania, el que fue anunciado con la participación especial de Beth Gibbons, Adrian Utley y Geoff Barrow hace tan solo unos días, marcando su primer show en siete años. A continuación te dejamos el setlist y unos momentos del set frente a los 1600 afortunados que estuvieron presentes.

Setlist: