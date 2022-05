Porcupine Tree anuncia la alineación para su próxima gira mundial

Uno de los conciertos más esperados de este 2022 es el de Porcupine Tree, que finalmente debutará en Chile el próximo 7 de octubre en el escenario de Movistar Arena, donde la agrupación llegará en plena promoción del álbum “Closure / Continuation”, trabajo que llegará en junio a través de Music For Nations y Megaforce Records. Para ir adelantándose a la gira mundial que comenzará en septiembre por Norteamérica, es que hoy se anunció a los músicos que acompañarán en escena a Steven Wilson, Richard Barbieri y Gavin Harrison.

“Nos gustaría dar la bienvenida a Randy McStine y Nate Navarro a la alineación de la gira de Porcupine Tree. Ambos son músicos increíblemente talentosos y ya hemos tenido el placer de ensayar el nuevo material con ellos. Suena fantástico y esperamos con ansias la gira a finales de este año”, indicó la banda al darle a la bienvenida a estos músicos que se encargarán de la guitarra en el caso de McStine y el bajo para Navarro.

Randy McStine es reconocido principalmente como guitarrista en los proyectos McStine & Minnemann y Lo-Fi Resistance, mientras que el bajista Nate Navarro es parte de la banda que acompaña en vivo a Devin Townsend. La banda llegará no solamente presentando este último trabajo, sino que también algunas de las composiciones más destacadas de un catálogo que tiene discos como “In Absentia” (2012), “The Incident” (2009), “Signify” (1996), “Lightbulb Sun” (2000), entre otros, que los han posicionado como referentes en la escena progresiva.

La venta de entradas para el concierto en Chile está disponible mediante sistema Punto Ticket, con los siguientes valores:

Platea Zafiro: $109.250 (AGOTADO)

Platea Royal: $97.750 (AGOTADO)

Platea Baja: $74.750

Cancha General: $56.350

Platea Alta: $40.250 (AGOTADO)

Tribuna: $33.350 (AGOTADO)

Silla de Ruedas: $33.350

*Todos los precios incluyen cargo por servicio.

Conoce un poco de ambos músicos a continuación: