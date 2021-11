Placebo estrena single y anuncia detalles de su nuevo álbum: “Never Let Me Go”

Fue en septiembre pasado cuando Placebo regresó sorpresivamente con la canción “Beautiful James“, por lo que luego de eso la banda comenzó a alimentar expectativas sobre un nuevo álbum de estudio en camino. Hoy, el ahora duo compuesto por Brian Molko y Stefan Olsdal, acaba de estrenar un nuevo single titulado “Surrounded By Spies“, liberando además los detalles de su nuevo álbum de estudio: “Never Let Me Go“, que llegará el próximo 25 de marzo.

A continuación te dejamos con el tracklist, portada y nuevo adelanto de este LP.

Tracklist de “Never Let Me Go”: