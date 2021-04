PJ Harvey anuncia reedición de “White Chalk” y estrena demo de “When Under Ether”

Si hace unos días se confirmaba el arribo del segundo álbum de Billie Eilish, hoy tenemos un poco más de detalles de “Happier Than Ever“, disco que llegará el próximo 30 de julio. Esto, porque la joven artista ratifica definitivamente su nueva etapa con el estreno de “Your Power“, tercer adelanto del álbum y que se suma a las ya conocidas “my future” y “Therefore I Am“, estrenadas hace un tiempo.

Como es costumbre, el disco está producido por Billie y su hermano Finneas, quienes trabajaron en Los Angeles para darle forma a los 16 cortes que incluye el disco, tan esperado sucesor de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, debut de la artista que fue destacado por nuestro sitio como uno de los mejores discos de 2019, ocupando el puesto 19.

Tracklist de “Happier Than Ever”: