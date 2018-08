Pixies anuncia nuevo box set: “Come On Pilgrim… It’s Surfer Rosa”

Excelentes noticias para los fans de Pixies, y también para los viudos de Kim Deal, ya que la banda acaba de confirmar el lanzamiento de un box set que recopila sus primeros dos trabajos de estudio: “Come On Pilgrim” (1987) y “Surfer Rosa” (1988), unidos bajo el nombre “Come On Pilgrim… It’s Surfer Rosa“, con fecha de salida para el próximo 28 de septiembre a través del sello 4AD.

El box set, además contará con un concierto titulado “Live From The Fallout Shelter“, que consta de un concierto en una radio, emitido originalmente en 1986. El motivo detrás de todo esto, es la conmemoración de los 30 años de “Surfer Rosa”, pieza fundamental dentro de la discografía del cuarteto.

Este lanzamiento se compone de distintas ediciones, las cuales pueden ser pre ordenadas en la página oficial de la banda.