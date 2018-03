Pink Floyd reeditará “The Piper At The Gates Of Dawn” con sonido monoaural

Se siguen sumando lanzamientos en el marco del próximo Record Store Day (21 de abril), la instancia anual en la que muchas bandas y las propias compañías discográficas renuevan su catálogo con material nunca antes escuchado.

Esta vez, el turno corresponde a los legendarios Pink Floyd, de quienes se reeditará el brillante primer disco de su carrera, “The Piper At The Gates Of Dawn” (1967). La nueva versión del álbum llegará con sonido monoaural extraído de la mezcla original, la que ahora quedó registrada en vinilo.

La producción también contará con los bonus tracks “Lucy Leave” y “I’m Your King Bee“, tomados de la primera sesión de estudio del grupo. También se incluirá un mix alternativo de “Candy And A Currant Bun“. Es decir, un trabajo ideal para coleccionistas.

Recordemos que, además de ser el debut discográfico de la banda, “The Piper At The Gates Of Dawn” también es el único álbum completo de su carrera en el que participó Syd Barrett.