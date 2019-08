Pink Floyd publicará box set de sus últimas obras: “The Later Years”

Una nueva colección de Pink Floyd será publicada este año, la cual compilará las últimas obras del conjunto cuando ya eran un trío, sin la presencia de Roger Waters. Titulado “The Later Years“, este box set contará con 16 discos que recopilan diverso material, incluyendo sus últimos tres álbumes cuando la banda era comandada por David Gilmour, además de dos conciertos en vivo. Todos ellos, por supuesto, remezclados para una mejor calidad de sonido.

Los álbumes incluidos serán “A Momentary Lapse of Reason” (1987), “The Division Bell” (1994), y “The Endless River” (2014), mientras que también estarán los LPs en vivo “Delicate Sound of Thunder” y “Pulse“. Sumado a lo anterior, esta colección contará con mucho más material, como por ejemplo 13 horas de material audiovisual en vivo, tales como sus presentaciones de Venecia y Knebworth en 1989 y 1990, disponibles por primera vez de manera comercial. Desde el show de Knebworth se extrae una versión de “Wish You Were Here“, que puedes revisar al final de esta nota.

También se incluyen grabaciones de conciertos entre 1987 y 1994, así como también 7 tracks de estudio grabados ese año. Entre los videos, se encuentran presentaciones de “The Division Bell Tour“, hasta su inducción al Rock and Roll Hall Of Fame, donde se presentaron junto a Billy Corgan de The Smashing Pumpkins.