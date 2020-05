Pink Floyd publica en streaming el concierto “Us And Them” de 1994

Como cada viernes, Pink Floyd estrena un nuevo concierto en YouTube para acompañar a sus fans durante estos tiempos de cuarentena, y hoy lo hace con la transmisión de “Us And Them“, show del 20 de octubre de 1994 grabado en el Earls Court de Londres, presentándose en su versión reeditada y restaurada de 2019 que apareció en el box set “The Later Years” de la banda con una enorme cantidad de material de esa época.

El registro corresponde al show que la banda realizó en la gira que presentaba el disco “The Division Bell” (1994), por lo que vemos al conjunto en su configuración encabezada por David Gilmour y acompañado por Richard Wright y Nick Mason. No se sabe de momento por cuánto tiempo estará disponible el show, pero según fue en transmisiones anteriores, la mayoría de ellos no pasa las 24 horas en el canal, así que a aprovechar.

Aunque el show quedará guardado una vez que finalice, puedes seguir la transmisión acá: