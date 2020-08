Phoenix estrena “Identical”, nueva canción para la película “On The Rocks” de Sofia Coppola

Ya es tiempo de ir acostumbrándose a las presentaciones en streaming, por lo que veremos muchos anuncios en esta materia durante los próximos días. Ahora es la banda chilena Saiko la que hará una iniciativa de este tipo el próximo 22 de agosto a las 18:00 horas, interpretando a través de streaming un especial set de canciones entre lados B y covers, con los que esperan sorprender a todos sus seguidores.

El concierto se realizará a través de la plataforma Zoom, donde la banda interpretará una selección de temas que no tocan frecuentemente, así como también algunos covers en un formato íntimo y cercano. El concierto de Lados B y covers, incluirá canciones que son muy importantes para los fans, pero que usualmente no son parte de los setlist. Asimismo, interpretarán versiones de temas de otros artistas, entre ellos “No Me Importa Nada” de Luz Casal, incluido en el álbum “Lengua Muerta” y “Morir Al Lado de mi Amor” de Demis Roussos.