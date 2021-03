Philip Anselmo And The Illegals anuncia concierto vía streaming interpretando canciones de Pantera

Durante esta jornada se reveló la información sobre un show vía streaming que Philip Anselmo And The Illegals realizará el próximo 9 de abril a las 21:00 horas de Chile. En este evento, la agrupación tocará clásicos de los discos “Cowboys From Hell” (1990), “Vulgar Display Of Power” (1992), “Far Beyond Driven” (1994), “The Great Southern Trendkill” (1996), y “Reinventing The Steel!” (2000) de la ex banda de Anselmo, Pantera, celebrando así el legado de esta influyente agrupación.

El concierto virtual tendrá un sistema de multicámaras para poder apreciar al máximo la presentación. Además, contará con la banda australiana King Parrot como teloneros, y un detalle no menor, es que el show estará disponible hasta el lunes 12 de abril hasta las 01:59 de nuestro país.

Las entradas poseen un costo de $9.000 en early bird mientras que en la semana del concierto el precio será de $12.500 y ya pueden ser adquiridas a través de este LINK.

(Los precios son aproximados al peso chileno)