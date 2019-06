Phil Collins interpretó “Follow You Follow Me” junto a Mike Rutherford

Un verdadero deleite para los fans de Genesis es lo que se vivió en Berlin el pasado viernes, cuando Phil Collins invitó a su ex compañero Mike Rutherford para interpretar la canción “Follow You Follow Me“, marcando la primera vez que suben juntos a un escenario desde la gira de reunión que el conjunto tuvo en 2007. Todo esto, gracias a que el bajista se encuentra abriendo algunas fechas de Collins junto a su banda Mike + The Mechanics.

Por supuesto, el momento fue capturado por alguien en la audiencia, y lo puedes revisar a continuación: