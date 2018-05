Peter Gabriel entra a Spotify con la mayor parte de su catálogo

Uno de los pocos artistas que todavía no formaba parte de Spotify era Peter Gabriel, sin embargo, el músico británico dejó su reticencia de lado y aceptó unirse a la plataforma de streaming musical más grande del mundo a partir de hoy.

Aunque el ex Genesis no dispondrá de su catálogo completo en el sitio, sí estará gran parte de su discografía en aquel, incluyendo sus trabajos esenciales. La oferta suma sus cuatro primeros álbumes, todos de corte homónimo, además del fundamental “So” (1986), junto a “Us” (1992) y “Up” (2002). Por otro lado, también estarán disponibles los compilatorios “Shaking The Tree” (1990) y “Hit” (2003), las producciones en alemán, “Ein Deutsches Album” (1980) y “Deutsches Album” (1982), y el registro en vivo, “Live Blood” (2012).