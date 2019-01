Pete Doherty & The Puta Madres anuncia los detalles de su álbum debut

Ya ha pasado un tiempo sin tener novedades de The Libertines, pero Pete Doherty se ha mantenido activo en su carrera solista, incluso presentándose en nuestro país en 2017. Es precisamente con esa banda de apoyo, ahora denominada como The Puta Madres, es que el músico estrenará “Pete Doherty & The Puta Madres“, álbum homónimo de este proyecto, el que será lanzado el próximo 26 de abril.

Además, el músico compartió el primer adelanto de este nuevo proyecto, tratándose de la canción “Who’s Been Having You Over“, la cual puedes escuchar más abajo, junto con revisar el tracklist y la portada de este lanzamiento.

Tracklist de “Pete Doherty & The Puta Madres”: