Percusionista de Slipknot es despedido de la banda

Mientras los fans de Slipknot esperan por su próximo disco, el drama sacude la banda con una particular situación, ya que mediante un comunicado, el conjunto confirmó el despido del percusionista Chris Fehn, debido a la denuncia que el músico puso contra la banda alegando sobre las ganancias en torno a las giras y la venta de merchandising, alegando que estas van a una sola cuenta que luego distribuye las ganancias arbitrariamente a los miembros. Además, el percusionista habría contactado a un par de entidades para que puedan revisar las finanzas de la banda y exigir que se le pague todo lo que corresponde.

Mediante un comunicado, emitido por la banda en su web, admitieron lo siguiente: “Slipknot está enfocado en realizar el sexto álbum, además de nuestros próximos shows alrededor del mundo, nuestros mejores hasta la fecha. Chris sabe por qué ya no es parte de la banda. Estamos decepcionados que él haya elegido señalarnos y realizar acusaciones manufacturadas, en vez de realizar lo que es necesario para continuar siendo parte de Slipknot. Hubiésemos preferido que no tomara el camino que tomó, pero la evolución de todas las cosas es algo necesario en esta vida”.

Por ahora, la banda aún no confirma ni se ha referido a esta demanda, pero Corey Taylor se refirió en cierta manera al tema mediante un tweet, el que puedes revisar a continuación:

You’re gonna read a lot of bullshit today. This is all I’ll say. JUST YOU WAIT TIL THE TRUTH COMES OUT.

Long Live The Knot.

— confirm: 0-0-0… DESTRUCT… 0 (@CoreyTaylorRock) March 14, 2019