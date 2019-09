Pedropiedra estrena colaboración junto a Álvaro Henríquez: “Hipnotizada”

Estamos a solo una semana de que Korn estrene “The Nothing”, el que será su décimo tercer trabajo de estudio, con fecha de salida para el 13 de septiembre. Camino a dicho álbum, la banda estrena el single “Can You Hear Me”, composición que se suma a “You’ll Never Find Me” y “Cold”, publicadas con anterioridad.

Escucha el track a continuación: