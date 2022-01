Pedro Aznar regresa a Chile con show en Movistar Arena

Luego de lanzar dos singles el año pasado, “Dying To Believe” y “Kill The Noise“, los californianos Papa Roach empiezan el año con el tercer adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio, “Stand Up”. El último single de la banda liderada por Jacoby Shaddix, llega producida por Jason Evigan (productor de artistas como Dua Lipa, G-Eazy, MAROON 5), y trata sobre el malestar de las personas marginadas en todo el mundo y que podrás escuchar al final de la nota.

El próximo trabajo de Papa Roach, que será el sucesor de lo que fue su último trabajo en 2019 con “Who Do You Trust?“, a través de Eleven Seven Music, espera su estreno a finales de este año y será lanzado a través de New Noize Records. Apenas se confirme la fecha del disco, la estaremos informando por este medio.

A continuación, escucha “Stand Up” lo nuevo de Papa Roach: