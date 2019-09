Pedro Aznar regresa a Chile con shows en Santiago y Viña del Mar

Regresa a Chile uno de los artistas argentinos más destacados, Pedro Aznar, quien se presentará por partida doble el próximo 29 de noviembre en Teatro Oriente y el 1 de diciembre en Enjoy Viña del Mar, con un espectáculo que recorre parte de su historia, además de presentar nuevas canciones.

Siempre acompañado de su banda, el músico presentará canciones como “A Primera Vista“, “Ya No Hay Forma De Pedir Perdón“, “Dream Of The Return“, “Mientes“, entre muchos otros éxitos de su carrera, una que lo ha transformado en un ícono de la música argentina y latinoamericana.

La venta de entradas para el show de Santiago está disponible mediante el sistema Puntoticket. Estos son los valores:

Diamante: $52.900

Platea Lateral: $48.300

Platea Baja: $43.700

Platea Baja Vista Parcial: $34.500

Platea Alta 1: $34.500

Platea Alta 2: $20.700

Para el show de Viña del Mar, la venta también está disponible a través de Puntoticket, con los siguientes precios: