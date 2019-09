Pedro Aznar regresa a Chile con shows en Santiago y Viña del Mar

Novedades sobre Jimmy Eat World, ya que la banda acaba de anunciar los detalles de “Surviving“, su próximo álbum de estudio. Este trabajo estará disponible a partir del próximo 18 de octubre a través de RCA, sirviendo como sucesor de “Integrity Blues” de 2016, y contando nuevamente con producción a cargo de Justin Meldal-Johnson.

La banda, además, estrenó el videoclip de “All The Way (Stay)“, primer adelanto (en rigor) de este trabajo discográfico, el cual puedes revisar a continuación junto con los detalles del tracklist y portada. Cabe destacar, que una nueva versión de “Love Never“, canción estrenada en 2018, será parte del LP.

Tracklist de “Surviving”: