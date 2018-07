Pearl Jam tocó “Rockin’ In The Free World” junto a Jack White

Es muy común que durante el set de una banda en el contexto de un festival, esta invite a algún artista o conjunto amigo que también esté presente dentro del cartel. Este fin de semana, mientras se realizaba el festival NOS Alive en Portugal, fue el turno de Pearl Jam para realizar esta especie de tradición festivalera, cuando invitaron al escenario a Jack White para interpretar la canción “Rockin’ In The Free World“, original de Neil Young, con la que la banda suele cerrar sus presentaciones.

Anteriormente durante su set, la banda rindió tributo a White incorporando el riff de “Seven Nation Army” en la canción “Porch“, donde por las pantallas se pudo ver al ex The White Stripes viendo la presentación de la banda. Esta es la primera vez que ambos tocan juntos desde 2016, donde Pearl Jam hizo un show sorpresa en Third Man Records, previo a su show en el festival de Bonnaroo de ese año.

Revisa el momento a continuación.