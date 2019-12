Pearl Jam publica cover de The Who: “Love, Reign O’er Me”

Ya eran conocidos los planes de Pearl Jam de estrenar sus sencillos navideños en plataformas de streaming a través del proyecto “12 Days Of Pearl Jam“, el cual ha seguido avanzando desde que publicaron el playlist hace unos días. Hoy es el turno de un track muy especial, ya que la banda acaba de estrenar un cover de “Love, Reign O’er Me” de The Who, el cual puedes escuchar más abajo junto con la lista renovada con nuevas canciones festivas.

Revisa el playlist actualizado a continuación: