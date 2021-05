Pearl Jam publica archivo de conciertos en nueva plataforma: “Deep”

Luego de publicar el EP “Drop 6” en 2020, Little Simz ahora estrenará “Sometimes I Might Be Introvert“, larga duración que se publicará el próximo 3 de septiembre a través del sello Age 101. De este álbum es que la artista publicó la canción “Woman“, que además cuenta con un videoclip que puedes ver más abajo.

Conoce el single acá: