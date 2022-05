Pearl Jam homenajeó a Taylor Hawkins con cover de “Cold Day In The Sun”

Pearl Jam se encuentra en medio de una gira que los tiene de regreso a los escenarios, y en uno de sus recientes shows en el Kia Forum de Inglewood, California, el pasado sábado 7 de mayo, se vivió un emocionante momento luego de que la banda rindiera homenaje al fallecido Taylor Hawkins con un cover de “Cold Day In The Sun” de Foo Fighters, canción del álbum “In Your Honor” de 2005, y en la que el baterista era el encargado de la voz. Para el cover, fue el baterista Matt Cameron quien tomó la voz. “Nunca es fácil cuando pierdes a alguien”, dijo Eddie Vedder antes de presentar la canción.

“A medida que envejeces, notarás que comienza a suceder más y más. Es solo dónde estás en la línea de tiempo y dónde están tus amigos en la línea de tiempo. Pero hay veces, como esta, que es tan inesperado. También lo hace más difícil porque él era alguien que realmente amaba vivir la vida en este planeta. Supongo que lo único que nos puede consolar es el hecho de que nunca perdió un momento y vivió su vida al máximo. Solo queríamos más de eso”, indicó.

Recordemos que Hawkins falleció en Bogotá en marzo pasado, tan solo una semana después de presentarse junto a Foo Fighters en la edición 2022 de Lollapalooza Chile y justo antes de que la banda se tuviera que presentar en el festival colombiano Estéreo Picnic. Luego de informar el fallecimiento, la banda anunció también la cancelación de todas sus actividades por un tiempo indefinido.

Mira el momento a continuación: