Pearl Jam estrena nuevo adelanto de su próximo disco: “Superblood Wolfmoon”

En unas semanas tendremos el lanzamiento de “The New Abnormal“, el nuevo trabajo de estudio de The Strokes y que llegará el 10 de abril, tan solo unos días después de que la banda nos visite por tercera ocasión, en su segundo concierto como parte de Lollapalooza Chile (detalle de entradas ACÁ).

El trabajo producido por Rick Rubin y sucesor de “Comedown Machine” (2013), ya había mostrado la canción “At The Door” como primer adelanto de lo que se viene, y hoy esta se acompaña de “Bad Decisions“, otro track que al igual que el anterior, ya había sido adelantado en vivo durante los conciertos de la banda.

Revisa el single y su videoclip: