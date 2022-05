Pavement se reunió para su primer show en 12 años

En 2020 se debía concretar la reunión de Pavement, pero la pandemia mundial del COVID-19 tuvo otros planes. Ahora que han pasado dos años, ya es una realidad y la banda tuvo su primer concierto en 12 años anoche en el Fonda Theatre de Los Angeles, donde la banda se preparó para lo que será su primer show grande en la edición de Barcelona del festival Primavera Sound el próximo mes, seguido de una gira por Estados Unidos y Canadá.

La banda encabezada por Stephen Malkmus tocó un set de 22 canciones, seguido de dos bis de cinco y dos tracks, respectivamente, incluyendo hits como “Harness Your Hopes” por primera vez desde 1999, además de otras canciones como “Embassy Row“, “Black Out“, “Transport Is Arranged“, “Serpentine Pad“, “Motion Suggests“, “Type Slowly“, “Folk Jam“, “Grave Architecture“, “Major Leagues” o “Fame Throwa“, esta última no tocada desde 1993.

A continuación te dejamos el setlist completo y algunos momentos del show.

Setlist

Our Singer Frontwards Embassy Row (First time since 1997) Black Out (First time since 1997) Trigger Cut Kennel District Spit on a Stranger Gold Soundz Transport Is Arranged (First time since 1997) Serpentine Pad (First time since 1996) Motion Suggests (First time since 1996) Two States The Hexx Shoot the Singer Grounded Harness Your Hopes (First time since 1999) Silence Kid Play Video Cut Your Hair Type Slowly (First time since 1997; Extended jam) Perfume-V Fame Throwa (First time since 1993) Range Life Folk Jam (First time since 1999)

Encore:

Shady Lane Unfair Grave Architecture (First time since 1999) Major Leagues (First time since 1999) Summer Babe

Encore 2:

Here Witchi Tai To (Jim Pepper cover) (Live debut by Pavement)

Mira algunos videos del show: