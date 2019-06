Pavement anuncia conciertos de reunión

En tan solo unas semanas viviremos la primera edición de ANTENA, festival que se realizará en Coliseo Santiago los días 29 y 30 de junio y que contará con una gran variedad de artistas entre sus invitados. Los shows estelares, en tanto, estarán a cargo de The Jesus And Mary Chain y los argentinos Él Mató A Un Policía Motorizado, ambas bandas con una gran fanaticada en Chile. Ahora, la producción a cargo acaba de anunciar varias novedades en torno a esta cita.

La más importante de todas, es el anuncio de su cartel por día, dejando la primera jornada encabezada por The Jesus And Mary Chain, quienes se acompañarán de los actos nacionales Adelaida, Planeta No, Protistas y Leo Saavedra. En tanto, el domingo 30 contará con Él Mató a un Policía Motorizado, quienes llegarán desde el otro lado de la cordillera junto a Perras On The Beach y los chilenos Marineros, Francisco Victoria y El Cómodo Silencio De Los Que Hablan Poco.

Finalmente, se habilitarán los tickets por día, los que tienen distintos precios según su ubicación. Las entradas por día estarán disponibles a partir de mañana lunes 3 de junio a las 15:00 horas a través del Sistema Puntoticket y sin recargo en boleterías de Coliseo Santiago. Estos son los valores:

PREVENTA:

Cancha (Abono): $45.000

Cancha (Sábado): $30.000

Cancha (Domingo): $25.000

Platea Baja (Sábado): $30.000

Platea Baja (Domingo): $25.000

Platea Alta (Sábado): $25.000

Platea Alta (Domingo): $20.000

GENERAL: