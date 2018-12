Paul McCartney invitó a Ringo Starr y Ronnie Wood para tocar “Get Back”

Por estos días, Paul McCartney se encuentra en medio de su gira mundial, la cual tuvo una parada en el O2 Arena en Londres, donde el músico compartió escenario con dos invitados muy especiales. Esto, porque Macca invitó a subir al ex Beatle Ringo Starr y a Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, con quienes realizó una especial versión de “Get Back“, clásico presente en el álbum “Let It Be” (1970).

Recordemos que McCartney se presentará nuevamente en nuestro país el próximo 20 de marzo en el Estadio Nacional, dando inicio al tramo sudamericano de la gira “Freshen Up“, que lo tendrá recorriendo Argentina y Brasil en promoción de “Egypt Station“, su último LP de estudio lanzado en 2018.

La venta de entradas está disponible mediante el sistema Puntoticket, con los siguientes valores:

Diamante Entel: $568.400

Vip Top: $342.200

Pacífico Medio: $220.400

Platinum: $208.800

Golden: $185.600

Pacífico Alto: $162.400

Silver: $145.000

Pacífico Bajo: $116.000 (AGOTADAS)

Andes: $90.500

Pacífico Lateral: $71.950 (AGOTADAS)

Zona Cencosud Scotiabank: $46.400

*También existe un descuento del 20% para quienes sean clientes de Entel y paguen con tarjeta de crédito Scotiabank Cencosud. Precios no incluyen cargo por servicio.

Revisa el momento a continuación: