Paul McCartney estrena dos nuevas canciones: “In A Hurry” y “Home Tonight”

No importa que pasen los años, Paul McCartney sigue absolutamente vigente, y el ex Beatle demuestra eso con el lanzamiento de dos nuevas canciones: “Home Tonight” junto a “In A Hurry“, las cuales tendrán su lanzamiento en físico para el próximo Black Friday del Record Store Day. Estos tracks, grabados con el productor Greg Kurstin durante las sesiones de su álbum “Egypt Station” (2018), sirven además como celebración de que el artista encabezará la edición 2020 de Glastonbury, lo cual fue anunciado hace tan solo unos días.

Escucha los nuevos tracks a continuación: