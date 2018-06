Paul McCartney anuncia nuevo disco y estrena dos canciones

El lunes pasado, Paul McCartney estuvo de cumpleaños (76), y todas las celebraciones tuvieron su foco en el muy probable anuncio que haría el legendario músico británico después de que los rumores del último tiempo apuntaran a su regreso discográfico.

Y, bueno, así fue, porque el ex The Beatles informó que volverá con un nuevo larga duración en nuestra primavera, cuyo nombre y fecha de lanzamiento acaban de ser confirmados. El registro se titulará “Egypt Station“, tendrá su salida el próximo 7 de septiembre, contará con un total de 14 canciones y estará producido por Greg Kurstin, responsable de los más destacados trabajos dentro del pop actual.

Ahora, lo más importante de todo esto, es que McCartney prometió el estreno de música para hoy día, la que recién fue compartida en forma de dos nuevos singles. Los cortes corresponden a “I Don’t Know” y a “Come On To Me“, y los puedes escuchar más abajo.

Recordemos que el último LP con música original editado por Macca fue “New“, de 2013.