Paramore estrena “This Is Why”, nuevo álbum con el que se presentarán en Chile

Los viernes son días de nuevos lanzamientos musicales, pero probablemente durante los próximos días no se hable más que del nuevo álbum de Paramore. Esto, porque la agrupación acaba de publicar “This Is Why“, su sexto larga duración y LP que los traerá a Chile nuevamente el próximo mes. El disco está producido nuevamente por Carlos de la Garza, quien no solo colaboró con la agrupación en su trabajo anterior, sino que también en el disco homónimo de 2013. Al final de esta nota, te dejamos este lanzamiento para que lo escuches en tu plataforma de streaming preferida.

Esta producción cuenta con 10 tracks, siendo el sucesor de “After Laughter” de 2017. Para su creación, Hayley Williams trabajó con sus compañeros Taylor York y Zac Farro durante varios meses en Los Angeles junto a su asiduo colaborador, Carlos de la Garza. Será este nuevo LP lo que la banda interpretará, junto con una selección de sus grandes éxitos, cuando se presenten nuevamente en Chile el próximo 5 de marzo en Movistar Arena.

Recordemos que las entradas para el show de la banda se encuentran completamente agotadas, pero en caso de liberarse nuevas ubicaciones, estos son los valores a través del sistema Punto Ticket:

Cancha VIP: $103.500

Cancha: $57.500

Platea Baja Diamante: $115.000

Platea Baja Golden: $80.500

Platea Baja Silver: $74.750

Platea Alta Golden: $63.250

Platea Alta Silver: $51.750

Tribuna: $11.500

A continuación te dejamos con el nuevo álbum en plataformas de streaming: