Papa Roach anuncia nuevo álbum de estudio: “Who Do You Trust?”

Papa Roach anuncia los detalles de su nuevo disco de estudio, el que ya había sido anticipado con el lanzamiento de dos canciones durante este año. En concreto, el álbum llevará por nombre “Who Do You Trust?“, igual que el primero de los adelantos que lanzó la banda, y estará disponible a partir del 18 de enero a través de Seven Eleven.

Este disco constará de doce composiciones, transformándose en su décimo disco de estudio, sucesor de “Crooked Teeth“, lanzado en 2017. Además, la banda publicó la canción “Not The Only One” como nuevo sencillo, la cual puedes revisar más abajo, junto con otros detalles del disco.

Te dejamos con el tracklist, la portada, y el nuevo adelanto de este trabajo, a continuación.

Tracklist de “Who Do You Trust?”: