Pantera publica “Goddamn Electric” con nueva mezcla de Terry Date

El próximo 30 de octubre llegará “Reinventing The Steel: 20th Anniversary Edition”, lanzamiento que mostrará una nueva versión del álbum de Pantera con una mezcla inédita, la cual estuvo a cargo del productor Terry Date, quien trabajó con la banda en importantes discos como “Cowboys From Hell” (1990), “Vulgar Display Of Power” (1992), “Far Beyond Driven” (1994) y “The Great Southern Trendkill” (1996).

Para continuar adelantando este lanzamiento, ahora conocemos un nuevo track remezclado con “Goddamn Electric”, que puedes escuchar más abajo.

Escucha el track remasterizado: